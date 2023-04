RivieraBanca, utile netto di 22 milioni di euro

Il 2022 è stato un anno positivo per RivieraBanca. Il cda dell’istituto di credito cooperativo, presente con 46 filiali nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro Urbino con oltre 100mila clienti, ha approvato il bilancio di esercizio che il 6 maggio sarà sottoposto all’assemblea dei soci. I numeri parlano di un utile lordo di 27 milioni di euro ed un utile netto di 22 milioni. Importante anche la crescita dei fondi propri che raggiungono 278 milioni di euro e l’indice di stabilità patrimoniale che si attesta al 26,1%. I volumi intermedi sono cresciuti, con una raccolta totale sopra i 3 miliardi di euro e gli impieghi netti che raggiungono 1,28 miliardi. Situazione molto positiva anche per quanto riguarda il settore dei crediti deteriorati netti che si sono attestati all’1,1% del totale dei crediti. "Dopo un triennio complesso a causa di guerra, pandemia, inflazione e caro energia – osserva il presidente Fausto Caldari – siamo riusciti a rispettare i programmi organizzativi reddituali e patrimoniali in linea con gli obiettivi. In questi tre anni, nonostante le difficoltà, abbiamo mantenuto invariati i nostri principi fondati sulla mutualità, sulla beneficenza e sul rispetto delle persone". Grazie ai risultati raggiunti "si potranno sostenere iniziative sociali, culturali, sanitarie e sportive. Per consolidare questi valori il cda proporrà ai soci, nella prossima assemblea, di destinare almeno 1 milione di euro a beneficenza e mutualità nel 2023". Per quanto riuarda la situazione economica generale, Caldari evidenzia "elementi di incertezza che stanno minando la fiducia degli imprenditori. L’incremento dei tassi sta provocando qualche complicazione nella valutazione del merito creditizio. In questa situazione RivieraBanca continuerà nella sua azione di sostegno al territorio senza far mancare i necessari finanziamenti". Ma quali sono gli obiettivi per il 2023? "Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nel 2022, ma dobbiamo continuare a lavorare per poterci ripetere. In tre anni di RivieraBanca abbiamo destinato alla comunità 2,5 milioni di euro. Un risultato importante, anche sotto l’aspetto sociale, che permette di poterci considerare concretamente la banca del territorio".