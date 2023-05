Rivive la Dolce vita di Riccione grazie ai ragazzi del liceo

La vita notturna negli anni d’oro di Riccione. I locali, i personaggi di casa al Savioli dancing, che amavano le serate nei locali della città. Sono tante le operazioni nostalgia fatte nel corso degli anni, ma quella dei ragazzi del liceo Volta Fellini è l’occasione per rivivere quelle atmosfere in un progetto che culminerà con la rievocazione ‘Baci da Riccione’.

I tratti identitari della città che negli anni Sessanta si fece conoscere a livello internazionale rivivranno il primo giorno di giugno in un evento che ruota attorno alla sfilata di abiti ispirati a un periodo storico che influenzò la cultura, lo stile di vita, i canoni estetici di un’intera epoca.

Gli abiti sono stati disegnati e realizzati dagli studenti delle classi VB e VE Moda Design dell’indirizzo artistico del liceo e verranno indossati dalle studentesse. Nel cuore della città turistica, in viale Ceccarini, inizierà alle 19 il racconto di una serata che porterà i presenti a fare un salto indietro nel tempo di sessant’anni. Un filmato riporterà allo shopping di quegli anni tra le vetrine di Riccione, mentre le ragazze sfileranno tra vetrine, negozi e auto d’epoca in attesa di accompagnarle poco prima delle 20, in piazzale San Martino. Qui, a due passi dal mare, alle 21 inizierà la sfilata degli abiti ispirati agli anni ’60, accompagnata dalle musiche dell’epoca rivisitate e interpretate dalla band Trendy Threads, che suonerà dal vivo. Sarà un evento made in Riccione. A sostenere i ragazzi del liceo ci saranno associazioni, aziende e privati; tra questi l’associazione Famija Arciunesa, il Consorzio di viale Ceccarini, il Comitato Abissinia, il Veteran Car Club Lions Italy e con il patrocinio del Comune di Riccione.

L’evento sarà ovviamente aperto al pubblico. Per chi lo desidera è possibile assistere alla sfilata in piazzale San Martino prenotando i tavoli disponibili con un’offerta a partire da 30 euro che include aperitivo e cena di beneficenza all’hotel Corallo. In questo caso per la sola cena a buffet a bordo piscina l’offerta è stabilita a partire da 20 euro. Il ricavato sarà devoluto a favore di Abbraccio senza confini, il progetto promosso dagli studenti del liceo Volta-Fellini che si occupa del sostegno e dell’educazione di bambini e ragazzi attraverso l’adozione a distanza, con il sostegno della Fondazione AVSI e dell’Associazione italiana epilessia. Prenotazioni sul profilo Instagram @abbracciosenzaconfiniriccione oppure ai numeri 3393345099 e 3892364556.

Andrea Oliva