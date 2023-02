Rivoluzione al porto: ecco cosa cambierà

Banchine, arredi e nuova viabilità nella zona del porto canale. La rivoluzione si avvicina. Non solo perché il Comune ha pubblicato la determina per la progettazione dell’area, per un valore di circa 300mila euro, a cui seguirà in tempi brevi il bando pubblico. Va infatti ricordato che ci sono 1,8 milioni di euro, arrivati grazie a un corposo finanziamento della Regione, da spendere per un cantiere di adeguamento delle banchine che dovrà essere aggiudicato entro ottobre.

Il progetto. Le indicazioni date dagli uffici tecnici sono chiare. Le banchine andranno ampliate nel tratto che va dal ponte di viale D’Annunzio a quello di viale Tasso, arrivando a cinque metri. Le soluzioni che gli uffici hanno ipotizzato riguardano alzate a gradoni che avvicinino la passeggiata lungo i due viali, Parini e Bellini, alle banchine, rompendo l’effetto muro che si vive oggi.

Viale Bellini. I parcheggi a spina di pesce lungo il canale scompariranno. Il viale verrà riconfigurato. Partendo dal canale si avranno banchine ampliate e messe in sicurezza come richiesto dalle norme, le alzate fino ad arrivare a sedime stradale, una zona verde con arredi, la parte della ciclabile che sarà monodirezionale, la strada e infine il marciapiede davanti alle attività commerciali.

Viale Parini. La scansione delle zone ricalcherà quanto previsto per viale Bellini. Anche viale Parini verrà rivisto e riprogettato adeguando l’intervento a quanto accadrà sull’altra sponda del canale.

Viabilità. Cambierà grazie al sottopasso di viale Bellini che aprirà già questa primavera, ma non sarà l’unica novità in materia di viabilità.

Lo sfondamento. Per evitare che la zona del porto diventi un imbuto per i veicoli in arrivo nella zona centrale della città, oltre al sottopasso di viale Bellini gli uffici tecnici hanno inserito nella progettazione del nuovo porto lo sfondamento di via Paolieri fino alla rotonda delle maschere, tra viale Castrocaro e e viale Einaudi. Un’opera ritenuta strategica per la gestione del traffico nella zona portuale.

I tempi. Il bando per la progettazione, per altro finanziato grazie a un contributo del Pnrr, a breve verrà pubblicato. In municipio vogliono serrare i tempi anche perché in cassa ci sono già 1,8 milioni finanziati dalla Regione per intervenire sulla banchina posta sul lato Rimini tra i ponti di viale D’annunzio e viale Dante. Avendo già a disposizione questo contributo, in giunta vorrebbero procedere con la progettazione complessiva così da poter avviare una seconda fase dei lavori mentre gli operai cominceranno a intervenire sulle banchine. Il costo complessivo dell’intervento si aggira su 4,8 milioni di euro.

Andrea Oliva