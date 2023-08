Rivoluzione della sanità locale Gli infermieri promuovono l’Ausl

Il sistema sanitario dell’emergenza-urgenza si avvia verso un epocale cambio di abito con l’istituzione, entro il 2023, dei primi Cau (centri d’assistenza per codici di minore gravità) anche sul territorio riminese. Una svolta su cui prende posizione anche il Siiet regionale (Società italiana infermieri emergenza territoriale), che nell’esaminare la delibera della Regione riguardante le linee di indirizzo per le Ausl nella riorganizzazione dell’emergenza-urgenza sottolinea come l’iniziativa rappresenti: "Un primo sostanziale passo in avanti verso una riforma necessaria del sistema di risposta alle richieste di soccorso sanitario della popolazione – così il Siiet in una nota –. È importante però precisare che l’attuale indisponibilità di risorse medico-specialistiche potrebbe far sembrare le scelte regionali di ridimensionamento degli automezzi a leadership medica come inevitabili. Tale scelta risulta invece sostenuta da dati regionali dai quali si può apprendere che l’impiego del medico è necessario e pertinente in una percentuale compresa fra l’3% ed il 5% fra tutte le chiamate di soccorso sanitario".

Inoltre, la strada intrapresa volge a riconoscere "l’indubbio valore nel sistema del personale infermieristico – continua la Società –, che quindi mai rappresenta il supplente del medico, bensì un professionista in grado di erogare prestazioni efficaci nella maggioranza delle richieste di soccorso. Il Siiet pertanto apprezza il progetto d’inserimento del medico di Centrale Operativa 118 quale supporto ai professionisti sul territorio. Tale figura, grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie, potrà fornire consulenze per tutte quelle particolari situazioni in cui gli equipaggi si verranno a trovare e che non sono state preventivamente declinate negli algoritmi regionali". Per quanto riguarda invece la dislocazione dei mezzi sul territorio, il Siiet ritiene di sottolineare "l’esigenza di una capillare rete di mezzi di soccorso di base con personale tecnico-autista-soccorritore a bordo e che tale rete sia uniforme in tutto il territorio regionale. La contestuale presenza di auto a leadership infermieristica eo medica rappresenta lo strumento in grado di fornire supporto agli equipaggi con competenze di livello base. Infine – conclude la Società – i Cau appaiono come una vera alternativa alle oberate unità operative di Pronto soccorso per tutte quelle situazioni in cui è possibile temporizzare il processo diagnostico e di cura", considera ancora la Siiet.