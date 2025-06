Rivoluzione delle vacanze: "Soggiorni esperienziali e più accessibili a tutti grazie alla tecnologia"

L’ospitalità è il valore aggiunto dei romagnoli. Ma in un mondo che cambia e si evolve sempre più rapidamente, cambiare modo di fare turismo, offrendo vacanze esperienziali e servizi più inclusivi e accessibili, è fondamentale per stare al passo con i nostri competitor. È uno dei temi centrali toccati ieri al Grand Hotel, nel convegno sul turismo organizzato da Quotidiano Nazionale con TIM Enterprise e in collaborazione con il Grand Hotel e Ipsos. In questo senso, "la rivoluzione digitale offre grandi opportunità agli albergatori e a tutti gli operatori turistici", sottolineano in coro Susanna Jean, responsabile marketing 5G, Verticals & IoT TIM Enterprise, Andrea Delfini, fondatore e ceo di Blastness. Non a caso "abbiamo già realizzato numerosi progetti per il mondo del turismo – continua Jean – mettendo insieme le tecnologie digitali, ad esempio di extended reality, ma anche sistemi per promuovere un turismo più consapevole, responsabile, accessibile". Tra i progetti curati da TIM Enterprise (divisione del gruppo TIM) "quelli per la città di Bologna. Abbiamo realizzato un’app che guida le persone permettendo di scoprire angoli di Bologna meno conosciuti. Ci sono due percorsi, in particolare uno su Bologna città della Musica, l’altro dedicato a Guglielmo Marconi. Tramite l’app si può accedere a contenuti audio e video, ma anche di realtà estesa e – grazie all’intelligenza artificiale – vivere i monumenti, le statue, le opere. Questo rende l’esperienza più coinvolgente e anche più inclusiva, perché è stata realizzata con delle tecniche ad hoc per renderla accessibile anche a persone ipovedenti o ipovedenti". Un altro progetto all’avanguardia è stato realizzato per il museo Ducati. E TIM Enterprise intende sviluppare presto alcuni anche per Rimini e la Riviera. Ma la tecnologia "viene in aiuto anche per i monitoraggi, per la raccolta olistica dei dati. E per creare nuove opportunità di business: pensiamo a tutto quello che si può creare con le guide". La tecnologia "è fondamentale anche per gli albergatori e tutti i titolari di strutture ricettive", aggiunge Delfini che con l’azienda Blastness, fondata oltre 20 anni fa, fornisce servizi per la vendita on line delle camere e consulenza digitale. "L’Italia è il paese con il più grande numero di hotel indipendenti a mondo". Un patrimonio "meraviglioso", certo. Ma "sono aziende piccole, rispetto ai grandi gruppi internazionali tecnologicamente evoluti. Le nostre piccole imprese devono cogliere questa opportunità per essere competitive e migliorare la redditività". I dati forniti da Delfini – elaborati su un campione di mille strutture ricettive – lo dimostrano: "Sfruttare al meglio i canali di vendita digitali ha permesso, tra il 2018 e il 2023, di aumentare del 53% il ricavo per ogni notte venduta". Aumentare i volumi di affari, far crescere il turismo, deve conciliarsi però anche con l’esigenza "di un turismo più sostenibile, e anche più incentrato sulla qualità dell’esperienza che offriamo alle persone...", osserva Andrea Bianchi, direttore operatore della Fondazione MUS.E di Firenze, che si occupa dei servizi (e non solo) dei musei comunali fiorentini. "Oggi chi viene a Firenze a vedere i musei trova difficoltà a fruire di quei beni. Ma come fai a dire a un turista che viene a Firenze che non può visitare gli Uffizi?". Ecco perché "bisogna offrire, sempre di più, esperienze di qualità e diversificate ai turisti. Noi lo stiamo facendo: le visite teatralizzate, le notti ai musei per le famiglie con possibilità di dormire in un salone del ’500". E poi "destagionalizzare, delocalizzare. E favorire un turismo più slow". Non è una sfida semplice. Ma bisogna provarci.