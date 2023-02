Rivoluzione in cantiere Statale, addio semafori

Chiude l’incrocio tra la Statale 16 e la Ss72, o consolare per San Marino. Dopo gli annunci e i lavori sulla statale che l’hanno preceduto, entra nel vivo il cantiere per la realizzazione della maxi rotonda tra la Ss16 e la superstrada per San Marino. L’ora da segnare in agenda sono le 20 del 24 febbraio. Venerdì sera verrà chiuso l’incrocio per chi arriverà da San Marino sulla consolare e per chi procederà su via Repubblica in direzione monte. Niente più semaforo e niente più incrocio. Chi si troverà sulla statale procederà diritto, senza alcun intoppo, almeno per alcuni mesi, poi anche sulla Ss16 la viabilità sarà in parte modificata per consentire l’avanzamento del cantiere.

Torniamo a venerdì sera. Chi arriverà da San Marino sulla consolare, o uscirà dal casello di Rimini sud diretto in centro città, dovrà per forza percorrere la nuova bretella che lo porterà alla rotonda tra la Ss16 e la via Montescudo. Poi da qui sceglierà la direzione. L’accessibilità al casello di Rimini sud dalla Ss16 rimarrà per chi percorre la statale in direzione sud. Arrivando all’altezza della consolare potrà continuare a svoltare a destra, verso monte. In via Repubblica il traffico proveniente da mare sarà veicolato in via Euterpe. Per arrivare sulla statale bisognerà poi impegnare via della Fiera. Solo per questo fine settimana chi percorrerà la statale 16 in direzione nord, una volta arrivato all’altezza dell’incrocio, potrà svoltare verso la consolare, ma sarà solo una possibilità concessa fino alla mattina di domenica, poi tutto chiuso per circa un anno e mezzo.

La Polizia locale ha previsto un maggiore impegno di uomini e donne per gestire la viabilità soprattutto nelle prime fasi. Sia in orario mattutino che pomeridiano, con particolare attenzione alle ore di punta, saranno una quarantina gli agenti impegnati nell’area critiche della viabilità a ridosso del maxi cantiere, considerando anche i lavori tra la Ss16 e via della Fiera e quelli sulla via Coriano a ridosso della nuova rotonda. Gli agenti saranno presenti anche alla sera, se necessario. "Dal weekend – spiega l’assessore ala mobilità Roberta Frisoni – i lavori entrano in una nuova, decisiva, fase che sarà quella più impattante. In occasione del tavolo di coordinamento che abbiamo avuto in Prefettura abbiamo condiviso tutte le azioni necessarie per minimizzare i disagi e l’impatto sulla viabilità, ma sappiamo che per questo tipo di intervento sono inevitabili".

Andrea Oliva