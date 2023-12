Rivoluzione pronto soccorso, la rivolta dei medici di Rimini: "Pronti allo stato d’agitazione"

Rimini, 2 dicembre 2023 – Acque agitate nella sanità riminese: burocrazia invasiva che costringe i medici a fare i passacarte, nuovi Cau (Centri di assistenza urgenza) spacciati dall’Azienda sanitaria per presidi sostitutivi dei pronto intervento, smantellamento della guardia medica, software della Cartella Sanitaria Sole che richiedono le competenze di Steve Jobs per funzionare. Il tutto "a discapito dei cittadini e della loro salute".

Paventano l’avvio dello stato di agitazione i medici, di base e di guardia medica, che aderiscono al sindacato Fimmg, un centinaio nel Riminese (su 250 complessivi), se l’Ausl non accoglierà le loro istanze.

La segretaria provinciale della Fimmg Giulia Grossi (al centro) insieme ad altri colleghi

Quattro i tasti (particolarmente) dolenti. Denominatore comune: sempre meno tempo da dedicare alla cura del paziente, che diventa troppo spesso vittima del ‘sistema’, rimbalzato da un presidio all’altro, in cerca d’autore.

Problematica Cau: il sindacato Fimmg è "molto preoccupato" per l’indirizzo che prenderanno i tre in arrivo in provincia (Santarcangelo, Novafeltria e Cattolica). "Noi continueremo a monitorare le prossime aperture – attacca Giulia Grossi, segretario provinciale Fimmg – affinché venga rispettato nel dettaglio l’accordo fatto con l’Ausl. Il Cau è una struttura territoriale, in cui sono impiegati medici che provengono dal territorio e tale deve rimanere e il suo scopo non deve essere quella di sostituirsi a ciò che è di pertinenza ospedaliera. I Cau non sono dei Pronto soccorso bonsai né dei Pronto intervento. Il fatto che la loro apertura avverrà anche al posto di attuali Pronto Intervento deve essere comunicata dall’azienda sanitaria in modo chiaro per evitare messaggi fuorvianti ai cittadini. Nelle zone montane disagiate, come Novafeltria, con Pronto soccorso distante almeno un’ora, la sola presenza dei Cau non tutela a nostro avviso a sufficienza la salute dei cittadini".

Pollice verso anche al nuovo assetto della guardia medica, dove non sarà più un medico ma un operatore ‘laico’, non sanitario, a rispondere alle telefonate dei pazienti. Che girerà poi le urgenze ai medici operanti sul territorio, impegnati in altre visite. Col rischio di depotenziare il servizio, e far scendere la qualità della prevenzione.

"ll rischio è che sintomi banali possano essere scambiati per disastrosi - affermano i medici Fimmg -, e che sintomi disastrosi si scambino per banali".

Ulteriori criticità riguardano gli eccessi di burocrazia che sottraggono ai medici tempi da dedicare alla cura dei pazienti. Si chiede ad esempio il rilascio dei certificati di malattia da parte qualsiasi medico che dia una prognosi senza il rinvio del cittadino alla medicina generale con un carico di burocrazia per noi e un disservizio per il cittadino stesso.

Bocciata infine la cartella sanitaria, Sole, con performance pessime che fanno perdere ore se non giorni.