Rivoluzione scuola: comprensivi accorpati

Rivoluzione nell’ambito scolastico a Bellaria Igea Marina. Era stata annunciata a settembre ma ora è ufficiale: verrà portata a termine la riunificazione degli istituti comprensivi presenti sul territorio. Il progetto è tra le priorità di fine mandato della giunta Giorgetti. Dal 2024, dopo un iter di quasi tre anni, in collaborazione con il Provveditorato e la Conferenza scolastica territoriale, verrà completata l’unificazione degli istituti per uniformare i pof (piani dell’offerta formativa, ndr). "La divisione – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – c’era stata nel 2012, a seguito di una delibera a livello regionale, avendo allora 2.200 alunni in totale, con una proiezione di crescita fino al 2015, che ha portato i ragazzi a un totale di 2.500 alunni nei due istituti comprensivi. Oggi il numero è molto calato e lo scenario è cambiato. Il calo è progressivo e il numero si aggira sui 1.700 studenti, ma nei prossimi due anni arriveremo anche a 1.500. Da qui la scelta dell’accorpamento, che avverrà a partire proprio dall’anno scolastico 2024-2025, con annesse opportunità in termini di pensiero organico e piani didattico formativi omogenei".

Secondo la giunta Giorgetti, l’istituto unico andrà a "rafforzare il concetto di identità territoriale". La ‘rivoluzione’ scolastica non finisce qui. Perché Giorgetti ribadisce che nei prossimi mesi non ci sarà solo un cambiamento nella parte formativa, ma anche strutturale. A partire dai lavori per la palestra della scuola media Panzini, per l’adeguamento sismico (per più di 500mila euro). "Entro pochi anni tutta la città sarà ben organizzata con scuole di quartiere riqualificate – commenta il primo cittadino – e due nuovi plessi di eccellenza. Il primo è quello della Ferrarin, che verrà ristrutturato con una concezione moderna, con lavori per l’adeguamento sismico, una nuova palestra e un nuovo giardino". Per quanto concerne l’iter, il completamento delle opere è previsto nel 2026. Accanto alle scuole Manzi in zona colonie e alla Tre Ponti in zona Cagnona, e all’istituto alberghiero sempre in zona porto canale, a sostituire la Carducci e la Pascoli arriverà poi la nuova scuola primaria nel centro di Bellaria, di 12mila metri quadrati, nell’ex area del centro tennis. "Una scuola del futuro – conclude Giorgetti – con la partenza del cantiere la prossima primavera e la conclusione entro la primavera del 2026. Avrà mense, biblioteca, ampio giardino, campi per praticare più sport, parcheggi e una rete di ciclabili che collegherà via Bellini, via Rossini, via San Mauro e via Ravenna".

Rita Celli