"Rivoluzione verde in città con Balconi fioriti"

Una festa che coinvolgerà sempre di più le scuole e i cittadini, sensibilizzando grandi e piccoli sui temi dell’ambiente e sulla necessità di aumentare e curare al meglio gli spazi verdi a Santarcangelo. Sarà questa la filosofia che animerà le prossime edizioni di Balconi fioriti, a partire da quella in programma il 13 e 14 maggio. A organizzare e gestire l’evento, quest’anno e nel 2024 - con possibilità di rinnovo per il 2025 - ci penserà l’associazione di Santarcangelo Noi della rocca, che ha dato vita a Balconi fioriti negli anni ’80. E’ stata l’unica a presentarsi, al bando indetto dal Comune per gestire l’evento. "Noi della rocca – fa notare l’assessore alle attività economiche Angela Garattoni – ha risposto con una proposta tesa a valorizzare il tema della festa. Accanto al mercato dedicato a fiori e piante, l’associazione si impegnerà per la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, e per la presentazione di un innovativo piano di comunicazione di Balconi fioriti". Come nelle edizioni precedenti l’evento sarà a ingresso gratuito e animerà il centro storico di Santarcangelo con stand, mostre a tema, laboratori e varie iniziative, tra cui i tradizionali concorsi per i balconi più belli della città. Saranno circa 150 gli espositori presenti a Santarcangelo per la festa dedicata a piante e fiori.

"Siamo molto contenti di esserci aggiudicati il bando per Balconi fioriti– dicono da Noi della rocca – una manifestazione cresciuta molto nel corso degli anni. Le iniziative con le scuole, la cura degli spazi verdi, la presenza di vivaisti da tutta Italia saranno i nostri obiettivi i impegneremo anche per sensibilizzare santarcangiolesi e visitatori sul tema dell’ambiente, sulla cura del verde, pubblico e privato". L’associazione, nei prossimi giorni, entrerà nei dettagli della prossima edizione di Balconi fioriti, inclusi quelli organizzativi. Non è esclusa una collaborazione con la Blu Nautilus, la società che cura a Santarcangelo - per conto del Comune - le fiere di San Michele e San Martino e il mercatino dell’antiquariato e si è già occupata in passato anche di Balconi fioriti. La Blu Nautilus potrebbe dare una mano a Noi della rocca per la parte logistica e commerciale.