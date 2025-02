Riyadh benessere, boom di visitatori

Alla prima edizione, Riyadh Active Industry, Riyadh Muscle Show e Riyadh Active Exhibition, organizzati da Ieg Arabia (Gruppo Ieg), si affermano leader in Arabia Saudita con oltre 10.000 visitatori tra professionisti, appassionati e buyer. L’evento, svoltosi l’8-9 febbraio, ha visto il supporto del Ministero dello Sport saudita e la partecipazione di figure chiave come Naif Aldossary e Basim K. Ibrahim. Tra le novità del 2026, l’estensione a tre giornate (5-7 febbraio) e il raddoppio dei visitatori. Successo per il Riyadh Muscle Show, con le Kingdom Championships e leggende del bodybuilding come Ronnie Coleman e Big Ramy. Il Riyadh Active, sponsorizzato da Subway, ha riunito star del fitness come Heba Ali, con il supporto di brand come Lululemon e Les Mills.