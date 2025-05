"Riziero resti, c’è bisogno di lui"

"Santi non deve dimettersi". A dirlo è Sabrina Vescovi che lancia un appello al segretario uscente. "Deve completare la legislatura e raccoglierne i risultati. E deve rimanere per costruire le premesse e dare il miglior contributo per azioni efficaci del governo cittadino, correggendo il tiro su quelle evidenziate dallo stesso Pd". Da nome papabile per la segreteria a supporter di Santi, Sabrina Vescovi chiede al partito "un candidato unitario", meglio se Santi, mentre "bisogna continuare con la fondazione della classe dirigente per formare personale politico che possa gestire le complessità della città". Tradotto: i giovani nel gruppo dirigente sarebbero ancora acerbi per trovarvi all’interno un segretario che sappia gestire una fase delicata come quella che verrà con le prossime elezioni. Serve una persona di esperienza "per posizionare il Pd in quel ruolo chiave di forza politica non estemporanea, capace di tenere relazioni con tutta la città".