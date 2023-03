Riziero Santi è diventato segretario del Pd "Oggi si apre una stagione nuova per il partito"

Riziero Santi è ufficialmente il nuovo segretario del Partito democratico. Il congresso si è svolto martedì sera. Santi si è presentato dopo avere accettato la candidatura unica come richiesto da 86 iscritti del partito, con la quasi totalità dei rappresentanti del consiglio comunale e organi dirigenti del partito. Oggi Santi si trova a proseguire il progetto di riorganizzazione del Pd riccionese, puntando sugli incontri con la città, forum tematici, il coinvolgimento di quante più persone possibile nelle attività. Un intenso contributo per aumentare l’interazione con la città.

Santi l’ha chiamata "una nuova stagione". Sul rapporto con l’amministrazione comunale il neo segretario ha scelto toni distesi, sottolineando il lavoro positivo degli ultimi mesi dopo che in precedenza non aveva nascosto le criticità iniziali.

C’è tuttavia anche l’intenzione di recitare un ruolo sempre più importante nei contributi e nelle competenze che il partito può offrire per amministrare la città. Per conoscere i membri della segreteria servirà tempo, ma dovrebbero vedersi giovani da forgiare per il futuro. Santi si confronterà anche con il gruppo consigliare. Anche qui potrebbe essere dato più spazio ai giovani rivedendo il ruolo del capogruppo.