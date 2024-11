Roberta Bruzzone ospite dei Reggenti

"Ogni donna che con fatica cerca di uscire da una situazione di paura e di vergogna oltre che di violenza, deve essere certa di aver al proprio fianco un’intera comunità". Lo hanno detto i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi durante l’udienza pubblica concessa ieri nella Sala del Consiglio grande e generale, a Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa forense in visita a San Marino per le celebrazioni della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proclamata. Udienza alla quale, insieme alle numerose autorità, hanno partecipato anche gli studenti della scuola superiore.