Roberta, la regina dei matrimoni

A ‘Le Spose di Roberta’ il premio dei Wedding Awards 2024, l’evento che ogni anno vede impegnato Matrimonio.com. L’attività di Roberta Balducci a Misano ha ricevuto il premio grazie alle recensioni e alle migliori valutazioni che le coppie da matrimonio le hanno riconosciuto fino ad oggi. I Wedding Awards sono dedicati ai migliori professionisti del matrimonio in Italia. Matrimonio.com è un portale leader del settore nuziale in Italia. Ad essere valutati sono stati più di 74mila fornitori. Le Spose di Roberta è stata premiata nella categoria Sposa e accessori. I premi si basano sulle recensioni delle coppie che si sono unite in nozze nell’ultimo anno. L’attività di Misano ha ricevuto un totale di 85 recensioni sulla sua vetrina online di Matrimonio.com e una valutazione di 5.0 su 5 determinata dalle coppie che hanno usufruito dei servizi per l’organizzazione del matrimonio.