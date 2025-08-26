Roberta Metsola tra il Meeting e San Patrignano

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sarà oggi al Meeting di Rimini per partecipare all’incontro ‘Nuovi mattoni per l’Europa’ (ore 12). Introdotta da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Ets, Metsola interverrà sul ruolo del Parlamento europeo nel futuro dell’Unione europea, in un momento storico segnato da sfide geopolitiche estremamente complesse. L’incontro offrirà l’occasione per riflettere su come il Parlamento Ue rappresenti non solo la diversità politica e nazionale dell’Unione ma anche la sua capacità di trasformare i contrasti in energia per riforme e nuove prospettive comuni. Dopo il suo intervento al Meeting, la presidente Metsola proseguirà la visita in Emilia-Romagna con una tappa alla Comunità di San Patrignano, realtà fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli, simbolo di impegno sociale e del difficile percorso di reinserimento delle persone tossicodipendenti.

Sarà lei, dunque, la protagonista della penultima giornata del Meeting di Rimini prima del gran finale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri, invece, riflettori puntati sul ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha parlato delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e sul ministro della Salute Orazio Schillaci. Che però a Rimini non ha messo piede ed è intervenuto con un videomessaggio registrato al convegno ‘La salute un bene per tutti’ (videomessaggio che tra l’altro si è interrotto prima della conclusione per problemi tecnici). La mancata partecipazione in presenza di Schillaci ha fatto discutere, anche se il ministero ha precisato che la decisione "era stata presa da tempo". Schillaci ha fatto il punto sul lavoro svolto finora e sugli obiettivi sa raggiungere. "Obiettivo di questo governo – le parole del ministro – è una sanità pubblica che garantisca a tutti le stesse cure con una particolare attenzione ai più fragili ed ai più deboli".

Il ministero della Salute "ha emanato leggi per migliorare la qualità delle cure su tutto il territorio perché non vogliamo più un Servizio sanitario di serie A ed uno di serie B. Con la prossima Finanziaria – l’annuncio di Schillaci – ci saranno ulteriori risorse per il 2026, che si aggiungono ai 4 miliardi già previsti nella scorsa legge di bilancio". L’obiettivo è "superare gap che si sono cronicizzati. Carenza di personale e liste d’attesa sono sfide da vincere. C’è la disponibilità dei medici di medicina generale a lavorare su un arco di 12 ore al giorno, insieme agli specialisti e agli altri operatori sanitari, per consentire alle nuove strutture per l’assistenza territoriale di essere aperte sette giorni su sette".

Giuseppe Catapano