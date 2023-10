Roberto Battaglia nuovo segretario Spi

Roberto Battaglia è stato eletto all’unanimità Segretario Generale dello SPI CGIL di Rimini. Battaglia succede a Meris Soldati. Il neo segretario ha 70 anni, iscritto alla Cgil dal 1968, anno in cui iniziò a lavorare come apprendista in una fabbrica di macchine utensili per il legno. Negli anni ’70 ha diretto la Camera del Lavoro di Verucchio, in seguito è stato segretario generale prima di FIOM e FLM.