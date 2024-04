Roberto Rapanotti, mastro cartaio di Fabriano: "La passione è nata quando sono venuto qui in gita"

Tenere vive le tradizioni e appassionarsi a un antico mestiere. Sono valori che Roberto Rapanotti conosce bene. Il mastro cartaio di Fabriano ci ha concesso un’intervista.

Come nasce la carta? Chi la portò qui?

"A inventare la carta non furono i cinesi, ma delle speciali vespe. A Fabriano la portarono gli arabi da Ancona".

Da quanti anni e perché pratica questo lavoro?

"Da circa 30 anni, i primi 7 come apprendista. La mia passione nasce per caso: visitando la cartiera in gita scolastica".

Quali sono i passaggi per produrre carta?

"Il metodo artigianale prevede 4 passaggi: macinatura, stampaggio, pressatura e asciugatura".

Quali innovazioni ci sono state a Fabriano?

"Diverse scoperte, le più note sono le filigrane: la sottigliezza della carta in controluce rivela delle immagini che servono a riconoscere la provenienza del foglio".

I materiali della vostra carta sono rinnovabili?

"La carta è composta dal 99% d’acqua e dall’1% da cotone importato dall’America, materiali assolutamente rinnovabili".

Ketrin Ago, Nicole Dori, Emma Liverani, Giorgia Maria Saracino, II A