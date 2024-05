Roberto Silvestri rieletto presidente

Dopo un’accesa campagna elettorale, Roberto Silvestri è stato rieletto presidente del comitato locale della Croce Rossa di Riccione. Le elezioni hanno impegnato 126 dei 148 aventi diritto. La fazione opposta aveva presentato ricorso. Silvestri resta al timone coi consiglieri Simone Orciuolo, Domenico Guerra, Fabiola Rumeni e Mehdi Soula. Guideranno 197 volontari controi 123 del 2020, per cui si sono moltiplicati pure i corsi da 5 diventati 29. "La campagna elettorale è stata dura, molto pesante – conferma Silvestri –. In alcuni sembrava prevalere non più l’interesse di gestire un’associazione di volontariato, ma l’interesse personale e politico. Mio primo obiettivo ora è ricompattare il comitato e dare seguito al programma avvisato, compreso l’accreditamento per svolgere servizio di trasporto anche per l’Asl. Negli ultimi quattro anni le emergenze territoriali e pandemia hanno messo alla prova il nostro piccolo comitato, ma con risultati sorprendenti. Al momento seguiamo 80 famiglie, 40 del posto e 25 ucraine, e circa 180 persone in tutto tra cui molti minori".

Nives Concolino