Robot umano, ecco il volto del futuro: Rimini capitale dell’innovazione

Rimini, 19 ottobre 2025 – Rimini sarà per due giorni la capitale italiana dell’intelligenza artificiale. Appuntamento giovedì e venerdì al Palacongressi: è in programma ‘ Z!ng - Zone of Innovation & Growth’, uno dei più importanti eventi sulla tecnologia in Italia organizzato da Var Group che riverserà in città quasi 3mila persone tra manager, imprenditori, esperti di intelligenza artificiale e non solo.

Ameca è una piattaforma robotica progettata per interagire con gli esseri umani in modo naturale: è stata creata nel 2021

Ci sarà anche un ospite speciale: Ameca, il robot umanoide realistico punto d’incontro tra tecnologia e umanità. Nata nel febbraio 2021, fin dal suo debutto pubblico al Ces 2022 di Las Vegas Ameca ha conquistato l’attenzione del mondo intero. Creata dalla britannica Engineered Arts, non è una semplice macchina: è una piattaforma robotica progettata per interagire con gli esseri umani in modo sorprendentemente naturale. Nel corso della sua ‘vita’, Ameca ha partecipato a eventi internazionali di grande richiamo, dai musei della scienza e tecnologia di tutto il mondo fino alla Milano Fashion Week del 2025. La prossima settimana sbarcherà in Riviera.

Il ricco programma dell’evento di Var Group – realtà leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali – include plenarie, sessioni tematiche e interventi ispirazionali di ospiti nazionali e internazionali, tra cui la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, Alec Ross (autore e imprenditore), Doug Kirkpatrick (esperto di management), Lorenzo Maternini (ceo Perspective Ai). Padrona di casa sarà Francesca Moriani, amministratrice delegata di Var Group che ha deciso di dedicare le due giornate alla trasformazione digitale dell’impresa attraverso l’integrazione di intelligenze diverse: umana, collaborativa, progettuale e artificiale.

All’interno dello spazio espositivo ed interattivo della ‘Z!ng Experience’ sarà possibile sperimentare quiz e laboratori per retailer, le sfide della fabbrica intelligente, la collaborazione tra intelligenza umana e artificiale. E sarà possibile essere protagonisti di esperienze immersive come l’interazione con Ameca, il robot umanoide più evoluto al mondo. In parallelo, si svolgeranno un hackathon di 32 ore dedicato ai giovani talenti e la seconda edizione di Vda Award, il premio biennale che per primo in Italia espone le nuove tendenze dell’arte digitale. Per il terzo anno consecutivo le emissioni dell’evento saranno compensate supportando il progetto Water is Life di Aid4Mada Ets, che dal 2018 ha visto costruire 29 pozzi manuali e water tower solari garantendo acqua potabile a oltre 80mila persone a Tulear (Madagascar).