Rocca di Luna,. Montefiore si trasforma nel regno del fantasy

Il borgo di Montefiore Conca è pronto a trasformarsi nella capitale del fantasy in Romagna, con l’edizione di Rocca di Luna 2025, in programma il 12 e 13 luglio. Un evento unico, capace di richiamare ogni anno appassionati da tutta Italia, che torna con un’edizione spettacolare intitolata "L’Uovo del Drago". Sarà proprio la maestosa Rocca Malatestiana, immersa nella bellezza senza tempo dei colli romagnoli, a fare da scenario a due giorni di magia, leggende, visioni e incontri, tra suggestioni tolkieniane e nuove narrazioni fantastiche. "Là dove nasce la magia... potrebbe nascere un drago": è questo il filo conduttore che guiderà visitatori e sognatori in un mondo sospeso tra realtà e immaginazione. Mostre immersive, illustrazioni, artisti, musici e arcieri, concerti, mercatini tematici e molto altro ancora per una due giorni di storia e fantasia.