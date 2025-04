Rock, birra e nottate ‘calienti’. La movida del Primo Maggio

Dal mare alla città, passando per le colline delle discoteche e le piazze. In Riviera sta arrivando il lungo weekend del Primo maggio e con lui una carrellata di eventi tra mostre, picnic al parco, concerti e party. I motori sono già caldi per presentare il Dream fest al parco Marecchia di Rimini, una cinque giorni in scena da oggi fino a domenica, dal pomeriggio alla sera, tra street food, musica e tanti eventi. Una giornata all’aria aperta per celebrare la Festa dei lavoratori anche dalle parti di Riccione, con il tradizionale picnic tra musica e animazione nel parco di villa Lodi Fè. Si parte dalle 9 di domani, iniziando la giornata con una colazione a base di dolci, proseguendo fino alla sera tra cocktail e apericena.

A Misano la bella stagione si festeggia con il primo Oktoberfest di primavera, targato Frühlingsfest Romagna. Il festival che unisce la tradizione tirolese alla Romagna andrà in scena fino a domenica nel parcheggio di viale Dante. La giornata dei lavoratori a Santarcangelo si apre invece con la tradizionale Festa dell’agricoltura, e il corteo degli agricoltori, da piazza Gramsci fino all’arrivo per le 11 in piazza Ganganelli. Proprio qui, dalla mattina si festeggerà tra musica folk, giochi e mercatini. Dalle 17 ci si può spostare invece sotto il porticato del municipio per l’Aperitivo resistente. Il ponte del Primo maggio di Coriano inizia domani alle 9 con la partenza della colonna dei trattori delle aziende agricoli locali. I mezzi si fermeranno fino alle 12 tra via Garibaldi e via Berlinguer. Intermezzo della mattina, la messa in piazza don Minzoni alle 11.15, seguita dalla benedizione del vescovo Anselmi. Nella Regina si respira aria di primavera con ’Cattolica in fiore’, la manifestazione che riempirà le vie cattolichine di profumi e odori, da oggi fino a domenica.

Il weekend di festa avrà spazio anche per gli appuntamenti legati alla cultura con ’La buga. Storia di un minatore’, in calendario domani alle 18 alla Grantursimo di Riccione (ingresso libero) e a seguire le riflessioni del giornalista Oliviero La Stella e del vicepresidente dell’Emilia Romagna Vincenzo Colla. Sabato alle 18 in piazzale Ceccarini sale sul palco Edoardo Bennato (ingresso libero), con l’anteprima assoluta del nuovo tour in partenza a giugno. Spazio alla cultura anche a Rimini con Supernova, la rassegna di arti performative, da oggi fino domenica. Sabato alle 21 il teatro Corte di Coriano porta in scena invece Peter Pan con ’Una reale fantasia’ (ore 21) , il cui ricavato verrà devoluto a Oltre la ricerca. Il giorno dopo, domenica alle 18, l’attore Ettore Bassi e Debora Iannotto presenteranno il libro ’Dio come mia amo’ nella sala Isotta del teatro corianese.

Il Primo maggio passa anche per il mondo della notte con un altro weekend all’insegna delle discoteche. Stasera tutti al Cocoricò per ascoltare le vibrazioni di Anotr, Matisa , Dj Cream. Il Classic di Rimini chiude invece un’altra stagione invernale all’insegna del divertimento con il ’Winter closing party’ di stasera. La musica dance si balla anche a due passi dalla spiaggia con ’Toy boys’, l’evento in programma domani al Coconuts di Rimini. Al Frontemare va in scena invece un doppio appuntamento, venerdì e sabato. Prima con ilTop club e il giorno dopo con un tuffo negli anni ’80 e ’90.

Federico Tommasini