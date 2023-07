Rockin’ 1000, c’è un po’ di Rimini al Manuzzi Gruppo di musicisti e artisti riminesi partecipano all'evento 'Rockin' 1000 for Romagna' per raccogliere fondi a favore della ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione di maggio. Un'occasione unica per aiutare le persone a ricostruire le loro case e attività.