Rockisland, è tempo di Glory days

Glory days a Rimini: un omaggio a Bruce Springsteen. Il programma della rassegna prevede oggi nella cappella Petrangolini alle 17 A spark without a fire, Don Antonio trio + Sergio Marazzi ‘Light and scars’, mentre al Rockisland dalle 19,30 Only the strong survive con il dj set di Renato. A seguire alle 20,30 Terje Nordgarden, Rob Moir, Carlo Ozzella, Sonogiove e alle 21,30 Daniele Tenca trio. Non potevano mancare i Miami & The Groovers feat. Pepper Blondes che sempre sul locale del porto si esibiranno alle ore 21.45. Chiuderanno la serata dalle ore 22,45 i The Mama Bluegrass Band.