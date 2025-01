Rogo a Torre Pedrera. Sicurezza per i cittadini

A seguito dell’incendio verificatosi il 15 gennaio presso l’immobile ad uso deposito a Torre Pedrera, in via Beltrami, il Comune di Rimini, su indicazione dell’azienda Usl, ha emesso un’ordinanza con la quale si raccomanda di tenere chiuse le porte e viene posto il divieto di utilizzo di condizionatori o qualsiasi altro dispositivo meccanico che introduca aria esterna all’interno degli edifici. Inoltre, si raccomanda agli abitanti della zona, ai lavoratori delle aziende limitrofe e ai passanti di non sostare all’aperto in prossimità del capannone.