Rogo al nuovo gattile: è caccia al piromane

Rimini, 22 agosto 2025 – Qualcuno non vuole il gattile. Sono passati cinque mesi da quando è andata a fuoco la struttura in attesa di ristrutturazione da parte del Comune per realizzare la casa dei gatti. Oggi si scopre che il rogo non è stato accidentale, ma doloso. Qualcuno ha voluto distruggere l’immobile per il quale l’amministrazione aveva previsto la riqualificazione che sarebbe dovuta patire pochi giorni dopo, se non fosse stato per le fiamme. Senza più una struttura da sistemare devono cambiare il progetto ed anche l’investimento mettendo a rischio la realizzazione dell’opera.

E’ quello che deve avere pensato il piromane, ma a cinque mesi di distanza gli è andata male perché il Comune ha deciso comunque di procedere ed anche in tempi brevi. Il terreno è stato dissequestrato da poco e gli uffici pubblici hanno dato mandato ad Anthea di procedere con il progetto modificato per realizzare in tempi brevi la struttura. Tuttavia resta il dubbio su chi posa essere stato a dare alle fiamme quello che avrebbe dovuto diventare il nuovo gattile di via Maderna, nella zona di San Martino in Venti.

"Le verifiche condotte dagli organismi competenti nell’arco di questi cinque mesi hanno purtroppo confermato i nostri peggiori sospetti: si è trattato di un atto doloso - confera l’assessora Francesca Mattei -. La Procura ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per fare piena luce sull’accaduto. Tuttavia, la giustizia seguirà il suo corso e noi, come amministrazione, abbiamo il dovere di guardare avanti e di portare a termine questo importante progetto per la nostra comunità". Mentre gli inquirenti cercano il piromane, "l’area, precedentemente sottoposta a sequestro giudiziario per le necessarie indagini, è finalmente ritornata nella disponibilità del Comune". Il progetto può dunque partire, ma l’incendio ha completamente distrutto la struttura esistente, "rendendo impossibile procedere con l’importante ristrutturazione inizialmente prevista" ammette l’assessora.

Il 23 marzo scorso, dopo che i vigili del fuoco erano riusciti a spegnere le fiamme, della struttura era rimasto solo lo scheletro, mentre tutto il resto era andato in fumo. Bisogna ripartire da zero. "Anthea si occuperà della progettazione ex novo della struttura, adottando innovative modalità costruttive modulari che ci permetteranno di accelerare l’esecuzione dei lavori. L’incendio e il danneggiamento conseguente dell’area ci costringe alla rivisitazione del progetto originario. Questo cambiamento verrà fatto nelle prossime settimane per essere pronti con l’apertura cantiere tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2026".