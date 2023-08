Rogo alla palestra del centro studi

Dopo i tre furgoni finiti nel mirino di piromani ancora ignoti, questa volta a Viserba a bruciare è stato il cantiere in cui si stanno svolgendo i lavori di costruzione della palestra del polo scolastico. Un rogo per cui i vigili del fuoco hanno ricevuto allarme intorno alle 15, quando due squadre sono giunte sul posto per domare le fiamme. Pare che i piromani abbiano cosparso di benzina alcuni cartoni e tubi idraulici di plastica per poi vedere divampare il focolaio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha però permesso di limitare i danni a qualche parete annerita dal fumo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile e della vicina stazione di Viserba. Il cantiere era fermo da diversi mesi e i lavori erano ripresi da poco dopo alcune variazioni progettuali (foto Migliorini).