"Rogo di Raibano, nessuna contaminazione"

Nessuna contaminazione provocata dal rogo che il primo giorno di giugno si è sprigionato dall’area esterna all’impianto di vagliatura della plastica confinante con il termovalorizzatore di Raibano. A stabilirlo è la relazione aggiornata di Arpae, nella parte in cui "conferma la totale assenza di microinquinanti nell’aria, nell’acqua e nel terreno circostante". Ma per il municipio di Coriano la questione non si chiude qui. Tant’è che ieri il sindaco Gianluca Ugolini ha chiesto ad Hera "il potenziamento sia della sorveglianza durante tutte le 24 ore per 365 giorni l’anno che degli impianti tecnologici ai fini di una meticolosa selezione dei rifiuti". Concordi sulla necessità di un presidio costante all’impianto anche i sindaci di Riccione, Daniela Angelini, e di Misano, Fabrizio Piccioni. È quanto emerso ieri nel corso di un incontro tra il sindaco di Coriano, gli assessori Anna Pazzaglia e Paolo Ottogalli e i vertici di Herambiente per fare il punto sull’incendio. Erano presenti anche sindaci di Riccione e Misano. Per la multiutility c’erano l’amministratore delegato di Herambiente, Andrea Ramonda, Paolo Cecchin, direttore produzione Herambiente, Carlo Faraone, Impianti selezione e recupero, Nicoletta Lorenzi, responsabile qualità e sicurezza, ambiente. A volere il faccia a faccia era stato lo stesso Ugolini per le preoccupazioni emerse tra i cittadini anche dopo le prime rassicurazioni sull’assenza di emissioni inquinanti nelle zone circostanti l’incendio. A intervenire ieri anche il referente di Arpae, Michele Epifani, ed Elizabeth Bakken, direttore Unità operativa igiene e sanità pubblica di Rimini. Sul tavolo è finita l’attività di verifica ed esami che ha portato ad accertare che "l’incendio di rifiuti plastici – spiegano dall’amministrazione – non ha prodotto contaminazioni. Un secondo sopralluogo ha inoltre confermato la corretta gestione delle acque di spegnimento dell’incendio aspirate e sottoposte ad accurate analisi, risultando negative". Chiusa qui? Non del tutto. Ugolini ha chiesto per il futuro maggiori controlli. Inoltre Herambiente ha accolto la richiesta di un Protocollo di sicurezza da condividere con il Comune.

Andrea Oliva