Rogo in casa, danneggiato tetto in legno

Momenti di grande apprensione nella serata di domenica a Misano Monte, dove un incendio ha colpito un’abitazione in via Saffi.

Le fiamme, divampate intorno alle 21, sarebbero partite dalla canna fumaria per poi propagarsi rapidamente alla copertura in legno del tetto. L’incendio scaturito sarebbe una conseguenza del surriscaldamento eccessivo della canna fumaria a causa della fiamma particolarmente alta.

Da lì le fiamme si sono quindi espanse fino ad attingere e danneggiare pesantemente il tetto in legno dello stabile. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con tre squadre insieme all’autobotte e personale specializzato, che hanno affrontato il rogo con tempestività cercando di circoscrivere le fiamme nel minor tempo possibile prima che potessero propagarsi ulteriormente.

L’intervento, durato circa due ore, è riuscito a contenere i danni a circa 15 metri quadrati del tetto, evitando conseguenze ben peggiori. Per fortuna i proprietari dell’abitazione - una famiglia misanese che quando è divampato l’incendio si trovava all’interno dell’appartamento - non hanno riportato ustioni o ferite e sono riusciti ad allontanarsi appena in tempo. Sono stati esclusi anche principi di intossicazione. Una volta completate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno svolto un sopralluogo per verificare lo stato dell’immobile.

Quest’ultimo non è stato dichiarato inagibile, anche se gli inquilini saranno ora tenuti al ripristino delle condizioni di sicurezza.