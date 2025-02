Rogo mortale in via Giuliano: "Presto i quindici sfollati avranno una nuova casa" . Il palazzo sarà restaurato

Gli appartamenti della palazzina Acer di via Giuliano da Rimini, danneggiati dallo spaventoso incendio del 12 febbraio scorso, saranno sistemati e torneranno ad ospitare le famiglie bisognose. Nel frattempo Comune, Rimini e Acer hanno messo in campo un’apposita task force per aiutare gli sfollati (15 persone in totale), trovando "soluzioni adeguate per assistere gli 11 nuclei familiari residenti, di cui molti composti da anziani non autosufficienti". Le rassicurazioni arrivano a margine del sopralluogo svolto ieri mattina dall’amministrazione comunale nello stabile colpito dal tremendo rogo, scatenato a quanto pare dal cortocircuito di una presa di corrente, nel quale hanno perso la vita Ferdinando Autiero, 55 anni, e la moglie Alis Eftenaru 42enne, entrambi morti soffocati a causa delle esalazioni.

Ieri mattina, ad ispezionare il sito insieme a tecnici e vigili del fuoco, erano presenti l’assessore regionale alle Politiche abitative, Giovanni Paglia, l’assessore di Rimini Kristian Gianfreda, la presidente Acer Claudia Corsini. "Come Regione lavoreremo fianco a fianco con il Comune e Acer Rimini per garantire la miglior sistemazione possibile a tutte le persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni e per effettuare la manutenzione straordinaria necessaria dell’edificio", ha dichiarato l’assessore Paglia, soffermandosi anche sul ricordo delle due vittime ed esprimendo un messaggio di cordoglio per le famiglie. Come chiarito dall’assessore, si tratta di "un intervento che si inserisce in un piano più ampio: per i prossimi tre anni, la Regione investirà oltre 20 milioni di euro in manutenzioni urgenti e straordinarie dell’edilizia popolare". L’assessore riminese alle Politiche per la casa Gianfreda ha invece rivolto un ringraziamento "ad Acer Rimini per la prontezza d’intervento e all’assessore Paglia per la sua presenza, che dimostra la volontà di operare in maniera sinergica per dare risposte adeguate e tempestive". "Continuiamo a fare tutto il possibile e a dispiegare tutti gli strumenti a nostra disposizione, anche in un contesto in cui il supporto del Governo dev’essere sicuramente maggiore" ha aggiunto Gianfreda.

La presidente di Acer Corsini ha ribadito il ruolo centrale della collaborazione tra istituzioni: "La nostra priorità – ha detto – è garantire la sicurezza e il benessere delle famiglie. Stiamo lavorando a stretto contatto con i servizi sociali per riallocare le famiglie in alloggi liberi e con Federalberghi per individuare strutture alberghiere dove sistemare gli inquilini in attesa della completa riapertura della palazzina di via Giuliano da Rimini". Nel frattempo, proseguono le verifiche tecniche da parte dei vigili del fuoco e delle autorità competenti per individuare gli interventi strutturali necessari a rendere gli appartamenti nuovamente agibili. Una prima stima parla di almeno 500mila euro di danni.

Resta aperto, in Procura, il fascicolo d’indagine a carico di ignoti per fare pienamente luce sulle cause del decesso di Ferdinando e Alis. Quando l’incendio, partito da un alloggio al piano terra, si è sviluppato devastando i piani superiori e le scale, i coniugi hanno cercato di fuggire aprendo la porta d’ingresso. Una nube di fumo tossico li ha però investiti. Marito e morte hanno perso i sensi e sarebbe deceduti a causa delle esalazioni.

Lorenzo Muccioli