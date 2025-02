Rogo nelle case popolari. Danni per mezzo milione: "Al lavoro per gli sfollati"

Acer ha avviato la quantificazione dei danni provocati dall’incendio che ha devastato la palazzina al civico 6 di via Giuliano da Rimini, mercoledì scorso. Il rogo, che ha causato la morte dei coniugi Ferdinando Autiero, 55 anni, e Alis Eftenaru, 42, ha reso inagibili gli appartamenti e ha costretto 15 persone, appartenenti a 11 nuclei familiari, ad abbandonare le loro abitazioni. Attualmente, gli sfollati sono stati accolti da amici e parenti o ospitati nell’albergo sociale del Comune di Rimini.

Le prime stime indicano danni per oltre mezzo milione di euro, causati soprattutto dagli effetti del fumo che ha compromesso gravemente la struttura dell’edificio. Martedì è previsto un sopralluogo con la partecipazione dell’assessore regionale Giovanni Paglia, della presidente di Acer Claudia Corsini, dell’assessore al welfare di Rimini Kristian Gianfreda e del sindaco Jamil Sadegholvaad. Nel pomeriggio, si terrà una riunione operativa con il Comune per definire le strategie di assistenza agli sfollati nel medio e lungo periodo.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito, forse partito da una presa di corrente malfunzionante collegata a un forno a microonde situato all’esterno di un appartamento al piano terra, abitato da una coppia di anziani. Poco prima del rogo, alcuni inquilini avrebbero segnalato cali di tensione e ripetute interruzioni di corrente. Gli stessi residenti avrebbero tentato di spegnere le prime fiamme con una coperta, ma senza successo, contribuendo involontariamente alla propagazione dell’incendio.

Le vittime, Ferdinando Autiero e Alis Eftenaru, sono state trovate sull’uscio del loro appartamento al secondo piano. Dalla ricostruzione sembra che la coppia abbia cercato di fuggire aprendo la porta d’ingresso, ma sia stata investita da una densa nube tossica che li ha fatti perdere i sensi, provocandone la morte per esalazioni di fumo. Otto persone sono state trasportate al pronto soccorso per intossicazione, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e incendio colposo a carico di ignoti. Ulteriori accertamenti, tra cui l’autopsia sui corpi delle vittime e gli esami condotti dai vigili del fuoco, potranno fornire risposte più precise sulle cause del disastro.

"È una tragedia che ha colpito tutta la comunità", ha dichiarato la presidente di Acer Rimini, Claudia Corsini. "Oltre al cordoglio per le vittime, la nostra priorità è garantire una sistemazione adeguata alle 15 persone sfollate, molte delle quali anziane. Stiamo lavorando per trovare soluzioni abitative e per avviare i lavori di ripristino della palazzina nel minor tempo possibile".

Nel frattempo anche Enpa è intervenuta con i propri volontari in via Giuliano da Rimini, alla ricerca di tre cani e quattro gatti che risultavano dispersi a seguito del rogo. Fortunatamente, dopo ore di ricerca, tutti sono stati rintracciati.