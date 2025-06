"Romagna e Marche unite contro le pale"

Emilia Romagna e Marche unite contro la Toscana per fermare l’impianto eolico di Badia del vento. Una battaglia destinata a finire davanti ai giudici: la Regione Emilia Romagna ha annunciato di voler presentare ricorso al Tar (insieme agli altri enti coinvolti) per ’stoppare’ le maxi pale previste nel comune toscano di Badia Tedalda, ai confini con la Romagna e le Marche. L’impianto autorizzato prevede 7 aerogeneratori alti 180 metri. E giovedì sera a Carpegna si è svolto un incontro, promosso dal consigliere regionale marchigiano Giacomo Rossi, su Badia del vento e gli altri impianti previsti ai confini. Presenti i sindaci dei comuni marchigiani Mirco Ruggeri (Carpegna), Romina Pierantoni (Borgo Pace), Nicolò Pierini (Piandimeleto), esponenti di comitati e associazioni. Andrea Carlini, tra i membri dei comitati che si battono contro le pale in Appennino, ha evidenziato le criticità e i danni che "questi progetti calati dall’alto porteranno a territori e comunità". Rossi ha ribadito il suo impegno affinché la Regione Marche chieda al governo di rivedere le norme sulle aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile. Duro il giudizio contro la Toscana da molti dei presenti. "Badia del vento è simbolo di un’aggressione istituzionale senza precedenti alle aree interne, considerate sacrificabili perché poco popolate". L’auspicio è che le Marche si uniscano all’Emilia Romagna nella battaglia legale contro la Toscana.