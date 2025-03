Romagna in tour tra cultura e gastronomia

"Una Romagna che non ti aspetti, un viaggio di 365 giorni tra infinite esperienze da vivere e da raccontare". Verte su questo tema il nuovo tour di promozione e incontri che Costa Hotels Food In Tour si accinge a fare, raccontando sia i nuovi percorsi legati al turismo enogastronomico, culturale ed esperienziale, sia gli eventi tematici e il territorio da vivere in vacanza in ogni stagione dal mare alla collina. Per l’occasione, come fa sapere il presidente Bruno Bernabei, agli operatoti turistici verrà regalata una chiavetta Usb con itinerari e foto. Dopo il primo appuntamento di ieri all’Itw di Milano, si proseguirà quindi il primo aprile all’Itv Speciale Emilia -Romagna a Parigi, il 7 al Lake Garda di Desenzano con workshop B&B dedicato a operatori specializzati. Costa Hotels nei vari appuntamenti organizzati da Apt e Visit Romagna incontrerà circa cento buyer in tutto, attivi nel mercato italiano e di prossimità, ossia Svizzera, Austria, Germania, Francia e Inghilterra.