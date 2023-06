Romagna, la Riviera pronta alla ripartenza: "Sole e mare pulito, turisti vi aspettiamo"

Rimini, 17 giugno 2023 – Tutta la costa è balneabile. Non esistono rischi per chi si tuffa in mare ed è anche arrivato il caldo che tanto è mancato in questo inizio di stagione. Sono le premesse con le quali albergatori e bagnini della Romagna vogliono lasciarsi alle spalle l’alluvione, le disdette e la disinformazione che da settimane ormai aleggiano nel passaparola tra turisti.

Il consorzio Le Spiagge Rimini ha deciso di dare un elemento in più, visibile, allestendo in mare davanti alla battigia un parco gonfiabile acquatico, il Boabay, grande quanto il fronte mare di una quindicina di stabilimenti. Un investimento per rilanciare sui media e i social il "tuffo contro le bufale".

"Esattamente, dobbiamo fare passare il messaggio che la situazione in riviera è assolutamente normale e qui si può fare vacanza come e più degli anni scorsi. E che il mare è in buone condizioni. Paure e timori sono infondati", dice Mauro Vanni di Confartigianato imprese balneari. È passato un mese da quando parte della Romagna è finita sott’acqua. Quattro settimane di paura, soccorsi e infine ripartenza soprattutto per la zona della costa che ha subìto danni minimi, capace di tornare operativa in pochi giorni. Ma ancora oggi, ammettono gli albergatori, ci sono clienti che chiamano per chiedere se si può fare il bagno, nonostante le analisi di Arpae già alla fine di maggio davano una situazione buona con la stragrande maggioranza della costa romagnola balneabile.

L’Arpae ha trasmesso gli ultimi dati e non c’è un singolo tratto di mare in cui i valori di enterococchi ed escheria coli siano superiori a quelli consentiti dalla legge.

Insomma, l’acqua è pulita in tutti e 98 i tratti monitorati. Gli ultimi casi emersi nei giorni scorsi, tre nel Ravennate e altrettanti nel Riminese, sono stati spazzati via dal sole che ha cominciato a picchiare sulle spiagge.

Estate e analisi in ordine sono le credenziali con le quali la riviera romagnola vuole tornare a vivere l’estate. Il week-end sarà il primo vero test per capire se la stagione sta partendo e le disdette sono solo un ricordo.

E pensare che i primi quattro mesi dell’anno erano partiti molto bene, in netto miglioramento rispetto al 2022. L’incremento di stranieri è stato del 48%. Poi sono arrivati i timori post alluvione.

Se il sondaggio interno tra gli hotel riminesi dava una diminuzione forte dei tedeschi in estate, lo studio Demoskopica parla di previsioni molto buone per l’estate. Numeri ai quali albergatori e bagnini vogliono anteporre oggi il sole e gli ombrelloni aperti. "Vi aspettiamo – dice Vanni – per un’altra stagione di tuffi, sole e divertimento".