Romagna Mia con il violino di Mecozzi. Poi tutti in piazza tra musica e danza

Il violino di Federico Mecozzi chiuderà l’evento ufficiale di presentazione del dossier di candidatura alla città, il cui inizio è fissato questa sera alle 18 al Teatro Galli. La chiusura avverrà con la proiezione di un video realizzato per l’occasione che intende unire le piazze della Romagna in un unico abbraccio musicale. Protagonista del video è la canzone simbolo di questa terra, ‘Romagna Mia’ di Secondo Casadei, nella versione di Federico Mecozzi al violino, con Anselmo Pelliccioni al violoncello, Massimo Marches al mandolino, Stefano Zambardino alla fisarmonica, Tommy Graziani alle percussioni. Note che daranno il via a una serata in musica e danza. Una maratona che partirà alle 19.30 per chiudersi a mezzanotte tra piazza Cavour, piazza Malatesta piazza dei Sogni e arena Francesca da Rimini. Sul palco tanti musicisti e cantanti riminesi e romagnoli tra i quali Filippo Malatesta, Cristina di Pietro, Sergio Casabianca, il quartetto Eos, band romagnole, cantanti hip hop e ancora Rimini jazz club e Ariminum swing band per chiudere con la musica latina e le esibizioni dei ballerini di tango.