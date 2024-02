"Romagna-paradiso" conquista i social

Una poesia social, che racconta la Romagna, sta facendo il giro del web: in meno di 24 ore ha già raggiunto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. Ideato e scritto dal bellariese Massimiliano Stacchini, vicepresidente dell’associazione ’La Nuova Cagnona’, il post poetico descrive in poche frasi il territorio. "Il paradiso è un po’ fatto come la Romagna – scrive Stacchini – Un po’ di mare e un po’ di montagna. Il sorriso dolce di una ragazza. La salsiccia e la saraghina cotta sulla graticola. L’odore della piadina col formaggio. Una sera fresca e profumata, con un grillo lontano che fa la serenata. Questo è il paradiso".