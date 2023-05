RomagnaBanca, 2022 da record Rinnovate le cariche sociali

Si è tenuta domenica al Palacongressi di Bellaria, l’assemblea dei soci. Oltre 450 i presenti in proprio e per delega, hanno approvato il bilancio chiuso al 31122022 ed eletto le nuove cariche sociali per il triennio 2023 - 2025. Il bilancio 2022 di RomagnaBanca evidenzia un risultato d’esercizio positivo pari a 15 milioni 213 mila euro, il più elevato utile registrato nella storia della banca, che è stato destinato per 448 mila euro a distribuzione di ristorno ai soci, per 154 mila euro a distribuzione di dividendi, per 551 mila euro a fondo beneficenza e mutualità, per 442 mila euro ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e la restante parte di 13 milioni e 615 mila euro a riserva legale. Per quanto riguarda il bilancio sociale, durante il 2022 Romagnabanca ha sostenuto 305 iniziative a favore delle tante associazioni o con contributi per oltre 280 mila euro. Complessivamente l’investimento a favore dei soci e della collettività ammonta ad oltre 1 milione e 100 mila euro.

L’assemblea ha poi votato, la lista proposta dal Consiglio per il rinnovo delle cariche. Il cda eletto, ha nominato Corrado Monti presidente e Barbara Camporeale vice. A completare le cariche, gli amministratori: Marco Silvagni, presidente del Comitato Esecutivo, Massimo Pazzaglia, vice, Fabbri Ercole e Alessandro Spada, membri del Comitato Esecutivo, Manuela Formica, Filippo Urbini, Roberto Terranova amministratori indipendenti. Il Collegio Sindacale è presieduto da Maurizio Battistini, affiancato dai sindaci effettivi Fausto Bertozzi e da Valentina Zavatta. Gianluca Zavagli e Viola Pollini eletti Sindaci supplenti. Confermati Probiviri, Vincenzo Minichini (Presidente) Valentino Cattani e Elisa Toni (componenti effettivi). Eletti Probiviri supplenti Pierlorenzo Rossi e Gloria Burzi. La giornata si è conclusa con la grande festa a Villa Torlonia.