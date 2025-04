RomagnaBanca, boom di fidi: "Così sosteniamo il territorio"

Oltre mille nuovi clienti, utile netto 30,5 milioni di euro, ben 313.205 milioni di nuovi fidi erogati, in particolare alle famiglie e alle piccole e medie imprese. Sono i tratti salienti di bilancio di esercizio del 2024 di RomagnaBanca. Che chiude l’anno 2024 "con risultati solidi – rimarcano dell’istituto di credito – confermando il suo ruolo di banca del territorio e punto di riferimento per famiglie, soci e piccole e medie imprese".

Il patrimonio netto cresce "in modo significativo", superando i 250 milioni di euro (+13%). Aumenta anche il numero dei clienti, salito a 51.693 unità. Sul fronte della rete, la banca può contare oggi su 26 filiali, nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Oltre due milioni di euro del bilancio sono stati destinati da RomagnaBanca a iniziative di mutualità ai soci e solidarietà alla comunità. "Si tratta di azioni concrete a sostegno di associazioni, scuole, progetti culturali, sanitari e sociali". Professionalità, redditività, solidità e solidarietà: "Sono queste le 4 parole chiave di RomagnaBanca, oggi sintetizzate nel nuovo simbolo della campagna promozionale lanciata nel 2024". Ovverosia, l’ape, emblema di operosità, coesione e cura per il bene comune".

"È da anni che RomagnaBanca si presenta con bilanci di tutto rispetto – afferma il presidente Corrado Monti – in posizione di eccellenza rispetto all’intero sistema bancario nazionale. Risultati di questo valore si traducono in vantaggi diretti e indiretti per le nostre comunità sia come supporto economico a imprese e famiglie, sia come sostegno ai vari enti no profit, ai giovani e a tutto il territorio". "L’utile netto, pari a 30,5 milioni – fa eco il direttore generale Sandro Barducci – è stato realizzato con un preciso sguardo rivolto al futuro, grazie a una serie di manovre e strategie che – per quanto abbiano comportato un sacrificio nel 2024 – si sono poste l’obiettivo di sostenere la redditività prospettica, attraverso la ricerca di una maggiore efficienza operativa e di una più elevata redditività del portafoglio titoli, senza penalizzazioni per la clientela".

"La nostra banca è in crescita anche dal punto di vista del bilancio sociale – aggiunge la vicepresidente Barbara Camporeale – perché siamo un modello di banca vicino alla persone che continua a investire nel futuro delle comunità. Fra gli olrre 4.600 soci c’è un gruppo molto attivo di giovani soci che sono sempre più coinvolti in attività vicine al credito cooperativo, Anche il numero dei soci è in crescita. E anche i nostri 230 collaboratori, rappresentati per oltre la metà da donne e giovani, sono energia nuova e linfa per il futuro".

