RomagnaBanca torna in classe col progetto Valturio Economia

Si è conclusa la bellissima l’iniziativa “Valturio Economia 2023 – Energia in circolo”, la settima dedicata a conferenze, incontri e approfondimenti su tematiche economiche, sociali e ambientali, realizzata dall’Istituto Tecnico Valturio di Rimini. Un ricco programma di appuntamenti con l’obiettivo di far incontrare gli studenti con realtà diversificate per promuovere interessi, formazione e, nel contempo, offrire coordinate per l’orientamento. RomagnaBanca Credito Cooperativo ha partecipato al programma di incontri grazie a FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere la conoscenza finanziaria ed economica in modo trasversale, in particolare nelle scuole.

“Pay like a Ninja” è il titolo dell’intervento sviluppato da FEduF per aiutare gli studenti a usare correttamente i canali digitali, gli strumenti elettronici di pagamento, la rete e per far comprendere i processi di dematerializzazione del denaro che avranno un ruolo sempre più centrale nella vita delle nuove generazioni. L’attività di divulgazione di cultura finanziaria e previdenziale è sostenuta da anni da svariate iniziative ovviamente senza finalità di lucro, anche a carattere nazionale, che poi trovano realizzazione sui singoli territori grazie a partner istituzionali e commerciali, associazioni ed enti no profit sensibili a queste tematiche. Tra queste si contraddistingue Il Mese dell’Educazione Finanziaria.