Rombano i motori anche in autunno. Appassionati in pista con i piloti

Il Misano world circuit vuole correre anche in autunno con l’Italian speed festival. Sarà una due giorni, il 21 e 22 ottobre, in cui vivere la passione dei motori non costerà nulla. Infatti l’accesso alle gare ed anche al paddock sarà gratuito. Sarà una grande festa dedicata alle auto italiane e agli appassionanti di qualsiasi nazione. Sarà una di quelle occasioni in cui un appassionato potrà cimentarsi in pista con la propria auto per vivere fino in fondo l’adrenalina del circuito. Venticinque minuti per provare traiettorie e far rombare i motori fino alla zona rossa. In pista ci saranno la Cavallino Classic Cup, l’Alfa Revival Cup e lo Youngtimer Cup. Mettendosi in fila sarà anche possibile sedersi sul sedile del passeggero di una Dallara stradale al fianco di un pilota professionista. Poi c’è il paddock per vivere davvero la passione per le quattro ruote. Ci saranno: il Concorso d’eleganza dedicato alle Ferrari con giuria del pubblico; esposizioni d’eleganza con premi e riconoscimenti, una per le auto italiane, una per le auto estere e una per le Abarth; incontri e conferenze di personaggi nel ‘Teatro della Passione’ al centro del paddock; cibi della tradizione della Romagna, musica e altro ancora. Per godersi anche le gare in pista saranno presenti due grandi maxischermi. "Il programma – spiega Luigi Orlandini, ceo di Canossa Events, l’organizzatore – è quello di offrire, sia ai partecipanti che al pubblico presente, tutte le opportunità di piacere e spettacolo che possono dare il paddock e la pista di un autodromo durante un evento. Insieme a gare, esibizioni e hot laps per il pubblico, infatti, ci sarà un’animata attività nel paddock che sarà aperto a tutti".