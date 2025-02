"Romeo da Rimini", il podcast svedese che racconta la leggenda di Zanza

Maurizio Zanfanti, detto Zanza, è una leggenda della Rimini anni ‘80, icona del mito del Latin lover italiano, specialmente in Svezia. Carismatico buttafuori della discoteca Blow Up, si dice abbia avuto oltre 6000 conquiste, molte delle quali svedesi, affascinate dal suo stile seduttivo. Un recente podcast svedese, ’Romeo da Rimini’, ha esplorato i miti su di lui, tra cui il misterioso “Santissimo Zanza”. Morto nel 2018, la sua fama resta viva, alimentata dai ricordi di amici e della madre, orgogliosa di un figlio descritto come gentile e generoso.