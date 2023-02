"Rose in camera, cuori e cenone per una lunga notte di passione"

Una cena e una notte d’amore, dove il sentimento la fa da padrone. Due cuori e una capanna a Viserbella con l’ospitalità proposta dall’hotel You & Me, che pensa tutto l’anno alle coppie. E a San Valentino, ancora di più, l’albergo si trasformerà nel non plus ultra degli innamorati. "Per questa occasione abbiamo allestito anche una coreografia con cuori e palloncini", spiega il titolare Fabio Alasia. D’altronde è il soggiorno d’amore più importante dell’anno, in cui si celebra un’ospitalità romagnola attenta e capace di riaccendere le scintille dell’amore. A sancire il successo di questo hotel per gli innamorati, d’altra parte, ci hanno già pensanto gli utenti di Tripadvisor. E secondo gli esperti, l’accoglienza speciale riservata alle coppie rappresenta un forma di marketing capace di spostare le vacanze tradizionali su un concept nuovo. Ma "in fondo San Valentino è anche la nostra festa", dice entusiasta Alasia.

Come nasce la filosofia di questo hotel?

"Il nostro è un albergo pensato per le coppie. Qui tutto è orientato a far star bene gli innamorati".

Allo You & Me hotel insomma è San Valentino tutto l’anno?

"Sì, assolutamente".

Per questo la festa del patrono degli innamorati è anche la vostra festa?

"San Valentino è a tutti gli effetti anche la nostra festa. Per questo motivo l’hotel per l’occasione è stato addobbato con palloncini, cuori e tante altre attenzioni riservate alle coppie".

Qual è il vostro target?

"Puntiamo sugli innamorati nella fascia di età fra i 25 e i 60 anni".

Amore a tutte le età. Ma da dove arrivano i vostri ospiti?

"Durante la stagione estiva circa il 90 per cento della clientela è straniera, con turisti che vengono qui da tutta Europa: Germania, Austria, Olanda, Inghilterra. Ma abbiamo avuto anche clienti dagli Stati Uniti".

Come si festeggerà San Valentino da voi?

"L’hotel è tutto addobbato in tema e sull’esterno c’è un grande cuore luminoso con i colori del nostro brand. Gli interni poi sono ricchi di coppie di palloncini"

Tema della serata?

"L’ambiente durante il cenone sarà ravvivato dalle colonne sonore di film romantici. E si potrà godere della vista dalla terrazza affacciata sul mare, e della piscina policromatica".

Il menu cosa prevede?

"Di solito facciamo cene romantiche solo nei weekend. Ma in alcune serate, e San Valentino è tra queste, avremo con noi uno chef speciale Il menu sarà incentrato sull’amore, quindi leggermente afrodisiaco con crudité e frutto della passione".

E per il dolce dormire?

"Nelle camere standard rose sul letto, palloncini, cioccolatini. Il prezzo per la notte di San Valentino è di circa 220 euro a coppia, pensione completa. In più ci sono le suite dotate di vasche di design e le mini piscine con l’acqua riscaldata a 36 gradi".

Andrea G. Cammarata