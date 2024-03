Rosso Fellini, il bar aperto 24 ore su 24

L’amore per Rimini e per il suo figlio prediletto, Federico Fellini. Al Maestro è dedicato il nuovo bar ristorantino che apre oggi sulla Consolare di San Marino, Rosso Fellini. Un locale che nasce dall’idea di tre imprenditori amici. "Rosso Fellini – spiega uno dei titolari, Diego Silvestri – sarà un luogo dove poter mangiare a qualsiasi ora del giorno o della notte. Il locale sarà aperto 24 ore su 24". A gestire il locale insieme a Silvestri ci sarà anche la sua compagna, Alina Stanescu. Ai fornelli invece il cuoco Gadalla Khaled Mohamed Abdalla, amico di Silvestri da lunga data. "Rosso Fellini – spiegano i titolari – vuole diventare punto di riferimento per chiunque passi da Rimini offrendo una vasta scelta di piatti". L’inaugurazione oggi alle 17.