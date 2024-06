Rotary, una barca a vela in nome dell’inclusione

Si terrà a Riccione l’undicesimo congresso del Distretto Rotary 2072 che da venerdì si protrarrà fino a domenica con ospiti di primo piano tra i quali Agnese Pini, direttore di QN Quotidiano nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione, e la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. La tre giorni si concluderà con una particolare iniziativa che, puntando sull’aspetto educativo, ricreativo, riabilitativo e inclusivo, intende diffondere lo sport della vela a livello paralimpico, amatoriale e competitivo. Il Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna Repubblica di San Marino ha supportato l’acquisto di ‘Gioia’, barca di tre metri che, domenica 9 alle 10,30 sulla darsena di Levante, verrà donata ufficialmente alla sezione riccionese della Lega Navale. A darne notizia ieri in municipio, presente la sindaca Daniela Angelini, il presidente della Lega Navale di Riccione Luca Corradi e il suo vice Leonardo Torsani, è stato Franco Venturi, past governor, nonché presidente della Commissione organizzativa del congresso. Oltre al governatore del Distretto 2072 Fiorella Sgallari, saranno presenti l’ammiraglio Andrea Fazioli, delegato regionale Lega Navale italiana, l’ammiraglio Romano Sauro. Seguirà il rilascio in mare di una caretta caretta, tartaruga curata da Fondazione Cetacea. Per la tre giorni del Distretto Rotary 2072, sul tema ‘Il futuro è ciò che creiamo. Donne, giovani, innovazione’, a Riccione arriveranno circa 250 congressisti. Si partirà venerdì a Oltremare con tavola rotonda su ‘Io donna al centro’ con nomi di spicco, tutti al femminile, come Agnese Pini e la ministra Locatelli. Sabato al palacongressi appuntamento con docenti e personaggi di alto profilo per affrontare argomenti che convergono sui giovani. Sul tema ‘Lo spazio ti fa guardare avanti e oltre’ interverrà Tommaso Ghidini (Agenzia spaziale europea, Esa), Rotary Club Salsomaggiore.

Nives Concolino