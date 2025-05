Rotation stage, un’esplosione rock

Trenta artisti, un palco, una passione. E un viaggio indimenticabile nella musica dagli anni ’60 al 2000. Tutto questo è Rotation stage, un progetto unico e originale, organizzato dall’Associazione Music Machine e patrocinato dal Comune di Cattolica (Assessorato alle politiche giovanili), in programma per sabato, alle 21, nella sede del Centro Giovani di Cattolica, in via del Prete, 119. Trenta musicisti si alterneranno sul palco per eseguire fedelmente i successi e la carica del rock. Ingresso gratuito.