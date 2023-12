Rotatoria di Domagnano, lavori terminati

Terminati i lavori per la realizzazione della seconda rotatoria sperimentale di Domagnano, all’intersezione di via Ornera con via Venticinque Marzo. "E’ stato chiuso – spiega l’Azienda autonoma per i Lavori pubblici – l’attraversamento della superstrada in corrispondenza dell’incrocio di via Francesco Flora, pertanto tutti i conducenti provenienti da Torraccia e diretti in

Città dovranno raggiungere la rotatoria per invertire il senso di marcia in completa sicurezza". Su richiesta dei residenti, espressa durante la serata pubblica organizzata dalla Segreteria Territorio in occasione della presentazione del progetto, "per una maggior sicurezza sono state chiuse le vie di accesso a monte e di uscita a valle su Via Ornera, per cui l’unica possibilità di accesso alla via è dalla rotatoria mentre l’uscita sulla superstrada è consentita al momento anche tramite l’uscita posta a monte della rotatoria stessa".