Rotatoria e nuova illuminazione: via Crocetta riapre "Disagi superati, ora c’è maggiore sicurezza"

A San Giovanni riapre via Crocetta al confine tra Montalbano (San Giovanni) e Torconca (Cattolica). Sono infatti conclusi i lavori di realizzazione della rotatoria, con la nuova illuminazione pubblica, che mette in sicurezza l’incrocio tra le vie Tribbio e Crocetta, con nuovi dossi rallentatori nella stessa via Crocetta, a mare del sottopasso, installati per migliorare la sicurezza dei residenti. Continuano intanto, e risultano essere a buon punto, i lavori per un’altra rotatoria, quella sulla statale Ss16, ma questi saranno conclusi nelle prossime settimane. "La rotatoria tra le vie Tribbio e Crocetta appena realizzata risolve l’annoso problema della velocità degli automobilisti e garantisce l’accesso al sottopasso a velocità ridotta. Nello stesso tempo i dossi a mare del sottopasso aumenteranno la sicurezza dei residenti in via Crocetta – puntualizza il sindaco Daniele Morelli – Abbiamo cercato di procedere con la massima velocità per riaprire queste strade strategiche per la viabilità di Montalbano, ma abbiamo anche cercato di coinvolgere i cittadini ed ascoltare le loro esigenze in tutte le fasi del percorso. Siamo consapevoli dei disagi legati ai lavori in corso, ma finalmente ci siamo e li abbiamo superati. È fondamentale il confronto con i cittadini e ci impegniamo a promuoverlo".