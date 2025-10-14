"Rotatorie e cavalcavia sono il vero antidoto alla variante della Ss16"

Non è vero che serva una grande opera stradale per risolvere il problema del traffico. E’ questo il concetto su cui continua a battere il comitato No variante ss16. "Negli ultimi giorni -spiegano - si sono susseguiti articoli e dichiarazioni che continuano a sostenere la tesi secondo cui una grande opera stradale possa rappresentare la soluzione ai problemi di viabilità del territorio riminese. Noi riteniamo invece che questa visione rappresenti l’ennesimo tentativo di coprire con una toppa grossolana e momentanea, vent’anni di inefficienza politica e operativa: una strategia che ignora come l’attuale situazione di congestione sia il risultato di scelte sbagliate e degli scarsi investimenti in mobilità sostenibile". La posizione del comitato è nota: il no a un’opera che oggi costerebe 574milioni di euro, e una devastazione di aree e luoghi abitati, come sempre ribadito da comitato. "L’opera non è sostenibile né legalmente né economicamente. Anche il Ministero dell’Ambiente aveva espresso perplessità, negando inizialmente un’ennesima proroga della Valutazione d’Impatto ambientale, troppo datata per essere conforme alle nuove direttive europee". Infine: "Alternative già esistono e funzionano. Oggi Rimini ha già avviato una serie di interventi che vanno nella direzione giusta: le intersezioni semaforiche sulla statale 16 sono state sostituite da rotatorie; è in fase di completamento l’ultimo sottopasso pedonale; è stato approvato il progetto del terzo casello autostradale alla Fiera; il Metromare collega già Riccione a Rimini e sarà presto esteso fino a Cattolica e alla Fiera. Un’alternativa tecnica esiste anche per migliorare la viabilità sull’attuale Ss16: realizzare cavalcavia sulle rotatorie, come già fatto su via Marecchiese".