Rotonda intitolata al violinista Secondo Casadei

A Coriano una rotatoria per Secondo Casadei. Sarà la rotonda di Pian della Pieve a portare il nome di Aurelio Casadei, detto Secondo, autore della celeberrima ‘Romagna mia’ che compose nel 1954, un inno alla romagnolità. In oltre mezzo secolo di carriera incise un migliaio di brani, le fondamenta del liscio romagnolo. Casadei fece conoscere il liscio in tutto il Paese. La sua fu una vita sul palco. La sua orchestra eseguiva più di 365 concerti all’anno, suonando di domenica al pomeriggio e alla sera. Dal 1960 fu affiancato dal nipote Raoul. "Il comune di Coriano – dichiara l’amministrazione comunale – ha risposto fin da subito favorevolmente al desiderio della famiglia Casadei ed in particolare della figlia Riccarda, di dedicare una strada al più importante esponente del liscio romagnolo. In occasione del 70esimo compleanno di ‘Romagna mia’ che cadrà nel 2024, contiamo di avere riscontro positivo alla nostra richiesta".