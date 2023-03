Rotonda sulla Ss16 Riapre via del Mare e parte la fase due

Riapre la via del Mare a Misano con l’avvio della seconda fase dei lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la Ss16 e via Della Grotta. Terminata la prima fase, lunedì prenderà il via la seconda parte del cantiere con la riapertura della via del Mare e al medesimo tempo la chiusura parziale di via Grotta. Inoltre scomparirà in modo definitivo il semaforo. La circolazione ordinaria verrà consentita solo in direzione monte-mare, con l’obbligo di svolta a destra all’incrocio. Per un periodo compreso tra un mese e 45 giorni, l’autobus di Start Romagna, linea 61, non transiterà nella parte a mare di via Grotta e non effettuerà la fermata in località Ca’ Meli. Il bus dovrà essere preso a Villaggio Argentina. Cambierà tracciato anche lo scuolabus. "L’obiettivo - spiega il sindaco Fabrizio Piccioni - è quello di avere la nuova rotonda in piena efficienza per l’inizio della stagione estiva. La Polizia locale lunedì presidierà l’area per evitare particolari criticità per il traffico".