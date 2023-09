Rotonda tra la statale e viale Romagna: parte il progetto

Una rotonda all’incrocio tra viale Romagna e la statale 16. Gli uffici tecnici in municipio hanno affidato l’incarico per il rilievo topografico dell’area. Serviranno poco meno di duemila euro per avere le prime indicazioni su come basare il progetto della rotatoria. Sarà un’opera pensata per eliminare i rischi della svolta in via Romagna arrivando da Rimini sulla statale. I rilievi topografici serviranno a realizzare il rondò tenendo conto delle diverse quote tra le due strade. Inoltre l’incarico dovrà anche trovare la migliore soluzione per raccordare le piste ciclabili esistenti su percorsi sicuri rispetto al traffico, incluso quello pesante, che transita sulla statale 16. Nel frattempo procede l’iter per i lavori sulle banchine al porto canale nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e il ponte di viale Dante.